В Украине ежегодно незаконно вырубают почти 120 тысяч кубометров лесов, но эта проблема не имеет адекватной оценки большинства экологических активистов.

В Украине ежегодно незаконно вырубают почти 120 тысяч кубометров лесов более чем на 800 миллионов гривень, а псевдоактивисты лишь паразитируют на этой тематике в собственных целях.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Экотеррористы действуют очень манипулятивно, используют экотематику как важную и чувствительную для населения... Действуют в интересах третьих лиц", – констатировал экологический аудитор Иван Паламарчук.

Экологи отмечают, что проблема незаконной вырубки лесов, которая грозит Украине настоящим экологическим бедствием, не имеет постоянного освещения и адекватной оценки большинства экологических активистов.

В то же время, по словам экспертов, последствия от уничтожения лесов – катастрофические, ведь регулярная вырубка деревьев приводит к повышению в атмосфере окиси углерода на 6-12%. Вдобавок, это один из факторов разрушительных наводнений в горных районах.