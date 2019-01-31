Потепление мирового океана может увеличить количество экстремальных штормов

С каждым повышением температуры поверхности океана на один градус по Цельсию процент вероятности образования экстремальных штормов увеличивается на 21%, а при нынешних темпах потепления к концу века их частота увеличится на 60%.

Новое исследование ученых из NASA показало, что потепление Мирового океана, особенно его тропической части, из-за изменения климата может привести к значительному увеличению количества экстремальных дождевых бурь и штормов в конце столетия.

Результаты работы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, передает Naked Science.

Исследовательская группа во главе с Хартмутом Ауманном из Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory) в Пасадене, штат Калифорния, провела 15-летний анализ данных, полученных с помощью инструмента атмосферного инфракрасного эхолота (Atmospheric Infrared Sounder, AIRS), по тропическим океанам, чтобы определить взаимосвязь между средней температурой поверхности моря и наступлением сильных штормов.

В ходе работы ученые обнаружили, что экстремальные штормы - те, которые производят по меньшей мере три миллиметра осадков в час на 25-километровой области - образовались тогда, когда температура поверхности моря превышала 28 градусов по Цельсию. Помимо этого, исследователи пришли к выводу, что с каждым повышением температуры поверхности океана на один градус по Цельсию образуется на 21 процент больше штормов.

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"В каком-то смысле это вполне объяснимо, что экстремальные погодные условия происходят и усиливаются в более теплой среде - в конце концов, и грозы обычно случаются в самое теплое время года. Однако наши данные дают первую количественную оценку того, насколько они могут увеличиться - по крайней мере, для тропической части Мирового океана. Результаты нашего исследования позволяют более наглядно представить последствия прогнозируемого потепления океанов: больше штормов означает больше наводнений, больше структурных повреждений", - сказал Ауманн.

В соответствии с принятыми на сегодня климатическими моделями прогнозируется, что при неуклонном увеличении содержания углекислого газа в атмосфере на один процент в год температура поверхности тропического океана может повыситься на целых 2,7 градуса по Цельсию к концу этого столетия. Исследовательская группа пришла к выводу, что, если это произойдет, частота экстремальных штормов увеличится на целых 60 процентов. Даже если допустить, что имеющиеся климатические модели далеки от идеальных, подобные новости могут служить ориентиром для желающих подготовиться к возможным климатическим условиям, которые могут произойти под влиянием изменения климата.