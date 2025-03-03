Животных сняла бригада "Хищник".

В "объектив" беспилотного летательного аппарата украинских бойцов попало стадо диких косуль, которые бегали по полям и лесу.

Видео от сводной стрелковой бригады "Хищник" опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Где именно его сняли - не сообщается:

"Мавик" бригады "Хищник" поймал свободу. Если бы не война, они бы снимали природу или свадьбу. Сейчас на такие кадры очень редко обращают внимание".

Влияние войны на диких животных

Как известно, полномасштабное вторжение Российской Федерации не могло не повлиять на популяции диких животных, поскольку боевые действия оказывают значительное влияние на их среду обитания, поведение и численность.

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Обстрелы, взрывы и строительство оборонительных сооружений уничтожают леса, степи и водно-болотные угодья, а огонь и загрязнение уничтожают места гнездования и кормовую базу животных.

Только подрыв Каховской гидроэлектростанции привел к гибели многих рыб, птиц и млекопитающих. В Офисе президента Украины сообщали, что на затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных.

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