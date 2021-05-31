В Запорожской области в Бердянске бенгальская тигрица по имени Азира вывела в свет своих полуторамесячных детенышей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Белую в черную полоску девочку мама вынесла в зубах: малышка слишком испуганная и нуждается в дополнительном внимании. Зато белый мальчик шел с тигрицей рядом - он уже изучал собственную территорию, которую вскоре должен будет защищать.
Маленьких тигрят уже начали подкармливать мясом.
Сообщается, что как только они смогут справляться без мамы, их из Бердянска перевезут в другие зверинцы Украины.
Бенгальские тигрята в частном зоопарке родились еще 12 апреля: недавно малышам сделали первые необходимые прививки и взвесили.
Всего в зоопарке "Сафари" сейчас находятся 108 видов животных, птиц и пресмыкающихся.
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