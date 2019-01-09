"Нафтогаз" хочет заняться возобновляемой энергетикой

По мнению Коболева, сектор "альтернативной" генерации имеет огромный потенциал.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует заняться возобновляемой энергетикой и создаст для этого отдельный дивизион.

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Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос журналиста о корпоративном переформатировании компании.

"Будет дивизион возобновляемых источников энергии. Мы считаем, что есть огромный потенциал", - сказал Коболев.

Он сообщил, что также будут созданы дивизионы нефти, газа, подземных хранилищ и транспортировки газа.

Открытым остается вопрос о создании дивизиона энергоэффективности. "Мы еще не решили, будет ли дивизион энергоэффективности отдельно, или он будет частью дивизиона газа", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.