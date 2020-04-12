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На Житомирщине задержали поджигателей травы, которые устроили масштабный пожар

11:05, 12 апреля 2020
Экология
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На Житомирщине поймали поджигателей травы / фото ГСЧС

Лесная охрана Базарского лесничества в Житомирской области задержала двух мужчин, которые ранее подожгли траву и устроили масштабный лесной пожар. Спасателям понадобилось несколько дней, чтобы локализовать его.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из задержанных жег поле, а другой – лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.

По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины, 1991 и 1989 г.н., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.

В ГСЧС напомнили, что в лесничествах Народичского спецлесхоза с прошлой субботы около 150 спасателей и лесоводов круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только к вечеру 9 апреля.

В тот же день, 9 апреля, на границе Житомирской и Киевской областей из-за выжигания сухой травы горело село.

К ликвидации пожара привлекли авиацию. Осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине открыли уголовное производство по факту умышленного поджога сухой травы, повлекшего лесные пожары на площади более 180 га.

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