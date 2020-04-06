7 небанальных маршрутов для путешествия по Украине на машине

Украина — большая страна, и выбрать самые интересные для посещения места бывает нелегко: список слишком велик. Мы отобрали некоторые автомобильные маршруты, которые позволят увидеть разнообразные чудеса. Тем более, что в связи из карантином и будущими последствиями пандемии коронавируса путешествия на собственном транспорте станут очень даже актуальными для украинцев.

Автомобильный туризм популярен как во всем мире, так и в Украине. Даже несмотря на то, что дороги у нас ужасные, каждый год сотни тысяч украинцев выбирают именно такой вид отдыха.

Читайте такжеНа свой страх и риск: готовимся к поездке на «майские» в условиях карантина

В мировом масштабе автомобильный туризм — давно сформировавшаяся индустрия. Внутри которой есть даже несколько отдельных сегментов — например, кемпинг (поездки в специально оборудованные места с палатками или домиками) и сафаринг (выезды на дикую природу).

В Украине в связи из карантином и будущими последствиями пандемии коронавируса путешествия на собственном транспорте станут очень даже актуальными.

УНИАН собрал для вас несколько небанальных вариантов маршрутов путешествия на автомобиле.

Волынь и Шацкие озёра

Искушённые путешественники называют Шацкие озёра "Ялтой для бедных", но в целом это очень интересные места, где есть на что посмотреть. Как, впрочем, и в целом на Волыни. Машина позволит увидеть всё за пару дней и наслаждаться полноценным отдыхом на природе, равную которой по красоте в Украине трудно найти.

Аскания-Нова

Биосферный заповедник на юге Украины. Здесь есть огромная степь, которой никогда не касался плуг, уникальные водно-болотные угодья и целый набор животных, которых вы больше нигде не встретите в дикой природе. Бизоны, сайгаки, лани, буйволы, олени и даже верблюды.

Гоголевские места Полтавщины

Некоторые считают, что дух настоящей Украины можно ощутить именно здесь. Попробовать борщ с пампушками, галушки с подливой, посетить знаменитые гоголевские места, музей Котляревского, съездить в Опошню, где находится удивительный музей гончарного искусства, — всё это проще сделать на машине.

Исторические загадки Винничины

Читайте такжеЗа приключениями на Днестровский каньон: эко-прогулки среди уникальной природы, круизы по Днестру и рай для бердвотчеров

г. Винница. Одна из основных достопримечательностей — музей и некрополь академика Пирогова, расположенные в живописном парке на берегу озера в юго-западной части города. Выдающийся хирург приобрел усадьбу «Вишня» в 1859 году, жил и работал в ней до самой смерти. Рядом с его музеем находится музей-аптека с интерьерами приемной и операционной. Забальзамированное тело Пирогова хранится в 1,5 км от усадьбы, в Николаевской церкви-мавзолее.

г. Тульчин. Дворец Потоцких — визитная карточка Тульчина. В свое время он конкурировал с королевскими имениями Европы. Комплекс создан французским архитектором Лакруа. Дворец, театр, манеж, конюшни, турецкие бани, оранжерея — чего только не было здесь. К тому же Тульчин прослыл местом сбора декабристов. В городке есть даже целый туристический маршрут по их следам.

с. Буша. Древний скальный храм, действующий до сих пор, — языческие кельи на высоком каменном выступе. Вот уже 2 тыс. лет в этом месте поклоняются богам природы и совершают обряды. Один из крупнейших пещерных храмов Европы, полный загадок и наскальных росписей.

Побережье Черного моря

С наступлением пляжного сезона самым популярным местом отдыха для путешественников становится Черноморское побережье. Со всех концов страны в Одессу и другие города Николаевской области приезжают желающие погреться на солнце и искупаться в море. Остановиться здесь можно на кемпинг с палаткой либо забронировать номер в отеле или хостеле. Помимо расслабленного отдыха на самом берегу, также стоит погулять по Одессе, посетить ее достопримечательности и посмотреть местные красоты.

"Затерянный мир" в Хмельницкой области - Бакота

Читайте такжеВесенний отдых: за буйством майских красок - на Хортицу и другие идеи для путешествия на долгие выходные

Бакота — это не город, в google maps вы его не найдете. Так теперь называют местность в 50 км от Каменец-Подольского. Ближайшие поселки — Гораевка и Старая Ушица. Расположена в Национальном природном парке «Подольские товтры», который даже был включен в список семи природных чудес Украины. Пейзажи великолепны — вдоль широченного Днестра высокие холмы, кое-где даже скалы. Находится фактически в тупике, оказаться там проездом нереально: дорога из Каменец-Подольского как раз Бакотой заканчивается, а изгиб Днестра не позволяет никуда дальше ехать, мостов поблизости нет. Людей в Бакоте всегда немного — это объясняется относительной удаленностью места, выходит такой себе «Затерянный мир» на границе Хмельницкой и Черновицкой областей.

Заповедник «Гора Пивиха» на Полтавщине

Природная красота горы Пивиха и уникальные виды на Кременчугское море поразят каждого туриста. К счастью, еще сохранились такие места, где правит природа. Вы побываете на самой высокой точке Левобережной Украины - заповедной горе Пивиха высотой 168 м.

Читайте такжеПервозданная природа Черниговщины: в поисках диких коников и кристально чистых голубых озер

Возникла в результате наступления материковых льдов во время Ледникового периода. Имеются выступы голубого мергеля - редкой сильноизвестковистой глины, которая используется в строительстве.

Считается, что название горы связано с существовавшим здесь в древности поселением, принадлежавшим боярам Пивам. В XVI в. был основан Пивогорский монастырь, возле которого возникло поселение Городище, а затем нынешний Градижск. После сооружения Кременчугского вдхр. гора Пивиха постепенно разрушается. Является историко-геологическим заповедником

И напоследок - такие путешествия имеют много плюсов. Вы можете сами планировать свои маршруты и, более того — изменять их на ходу. Тратить больше денег или экономить. Ну и, в конце концов, кормят в придорожных заведениях в любом случае лучше, чем в поездах. Только так можно научиться отличать борщ, приготовленный в Полтавской области, от того, который варят в Виннице.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.