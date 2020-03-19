Зоозащитники посчитали, сколько медвежат родилось в Украине зимой (фото)

Отмечается, что несмотря на ежегодный прирост количество медведей в Украине не только не растет, но и продолжает падать.

Этой зимой на территории Украины могло родиться около 40-50 медвежат.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице WWF-Украина.

Читайте такжеВ Киевском зоопарке проснулись медведи (видео)«Первые следы того, что зима для бурых медведей официально завершилась, было зафиксировано в Национальном природном парке «Верховинский». В течение этого периода, ближе к концу зимы, медведицы родили своих малышей и досыпали уже вместе с детками. А теперь их первые дни будут полны забот – поиском доступной пищи (падаль, корешки) и движением для разминки мышц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году медведям вероятно пришлось спать меньше, чем привычные 3 месяца, из-за малого количества снега.

«Несмотря на ежегодный прирост и охрану медведей как вида Красной книги, за последние 10 лет, их количество в Украине не только не растет, но местами продолжает падать. Основная причина – неконтролируемое браконьерство и отсутствие действенной государственной политики в вопросах защиты и управления видами, в частности, из Красной книги Украины», – отметили в организации.

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае родились пандочки-близнецы.