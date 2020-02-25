В Одесской области горел Нижнеднестровский национальный парк

Пожар был ликвидирован самозатуханням на площади около 15 га.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области горел Нижнеднестровский национальный природный парк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 24 февраля примерно в 19:45 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании растительности вблизи автодороги Одесса – Рени.

По прибытию спасатели обнаружили возгорание камыша отдельными очагами на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

Как отмечается, пожарные не смогли подъехать к очагам возгорания из-за отсутствия технических возможностей для прохождения в плавнях.

Поэтому подразделением ГСЧС осуществлялся мониторинг обстановки.

В 01:25 пожар был ликвидирован самозатуханием на площади примерно 15 га. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как заявили в Нижнеднестровском нацпарке, пожар произошел в заповедной зоне.

«Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса – Рени. Северный ветер разогнал огонь вдоль лимана», - сообщили в администрации заповедника.

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Как сообщал УНИАН, 21 января в Беляевском районе Одесской области загорелась территория Нижнеднестровского национального природного парка. Руководство заповедника заявило о возможном поджоге и обратилось в полицию.

Справка УНИАН. Нижнеднестровский национальный природный парк, расположенный на территории Белгород-Днестровкого, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, был создан в 2008 году. Площадь природного парка составляет 21 311,1 га.