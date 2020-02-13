В США за информацию об убийцах дельфинов установили вознаграждение $20 тысяч

Власти штата Флорида ищут виновных в смерти млекопитающих.

В течение недели на побережье американского штата Флорида двух дельфинов нашли убитыми. За информацию о преступниках объявили награду $20 тыс.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN, по данным Национальной службы морского рыболовства США, первого млекопитающего нашли в городе Нейплс в конце прошлой недели. Он погиб то ли от ранения острым предметом, то ли от пули. Еще одного дельфина, убитого выстрелом, обнаружили на пляже города Пенсакола.

Власти штата установили вознаграждение в размере $20 тыс. за любую информацию, которая позволит найти виновных в совершении преступления.

В Национальной службе морского рыболовства США посоветовали местным не кормить диких дельфинов, ведь из-за этого млекопитающие ассоциируют людей с едой и становятся легкой добычей для злоумышленников.

В целом с 2002 года на юго-востоке США от огнестрельных или ножевых ранений погибло 29 дельфинов.