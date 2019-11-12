Детеныш дельфина появился на свет в дельфинарии Одессы (видео)

Малыши начинают участвовать в спектаклях через 2 года. Почти год после родов, уверяют, не выступает и мамочка.

В дельфинарии Одессы появился на свет детеныш дельфина. Это уже третий малыш, родившийся здесь в этом году.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В заведении говорят, что это безусловный европейский рекорд. Раньше здесь ежегодно появлялось не более одного малыша. Мама дельфина сейчас «в отпуске».

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«Ежегодно это тревожно для коллектива. Дельфинчики маленькие балуются, хулиганят. Даже устраивают между собой детские соревнования. Это действительно уникальное явление, когда в одном дельфинарии рождается сразу три дельфина, которые сейчас очень близки», – говорит директор по развитию сети дельфинариев Фазиль Аскеров.

Имени новорожденный малыш еще не имеет. Сразу определить пол детеныша невозможно. Поэтому назовут его чуть позже.

Сейчас главное внимание ветеринаров – чтобы дельфинчики набирали вес и нормально развивались.

Мама малыша действительно заботливая. С первых дней она учит его плавать, дышать, узнавать ее голос и постоянно держаться возле ее животика.

Малыши начинают участвовать в спектаклях через 2 года. Почти год после родов, уверяют, не выступает и мамочка.

Как сообщал УНИАН, во Французской Полинезии дельфин-афалина усыновил детеныша широкомордого дельфина.