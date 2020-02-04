Сына Трампа раскритиковали из-за нового "благотворительного" сафари (фото)

Съезд SCI является крупнейшей в мире встречей людей, празднующих бессмысленное убийство, покупку и продажу мертвых животных из-за хвастовства, заявили зоозащитники.

Сын американского президента Дональд Трамп-младший выступит на открытии ежегодного съезда международного сафари-клуба в США (SCI). Кроме того, мужчина и сам примет участие в охоте. Такой поступок уже осудило сообщество зоозащитников.

Недельный абонемент на охоту с сыном президента продается с аукциона SCI, пишет The Guardian.

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Четырехдневный мероприятие, организованное SCI и названо «раем охотников», завершится в субботу охотой на черных хвостатых оленей в Аляске. Начальная цена за экспедицию на яхте составила 10 тысяч долларов.

Некоторые из выставленных на аукционе абонементов включают 14-дневную поездку в Намибию, комплексный пакет охоты на бизонов, жирафов и антилоп в Зимбабве и 10-дневную охоту на крокодилов в Южной Африке.

Организация планирует заработать на аукционе более 5 миллионов долларов, которые пойдут на «популяризацию охоты и сохранения дикой природы».

На прошлой неделе зоозащитники осудили ежегодный съезд SCI, бойкот объявили и группе Beach Boys, которые должны выступить на открытии события.

«Это ежегодное мероприятие является крупнейшей в мире встречей людей, празднующих бессмысленное убийство, покупку и продажу мертвых животных из-за хвастовства», – заявили в Гуманитарной организации США.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос климата в современном мире является для него «серьезной темой».