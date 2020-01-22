Компания Coca-Cola не собирается отказываться от использования пластиковых бутылок

Компания Coca-Cola производит около трёх миллионов тонн пластиковых упаковок в год.

Coca-Cola заявила, что не планирует отказываться от использования пластиковых бутылок из-за большой популярности.

Глава отдела развития Беа Перес заявила, что людям нравится возможность повторного закрытия и лёгкость упаковки. Об этом пишет Би-би-си.

При этом Перес пояснила, что фирма не готова переходить на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличение углеродного следа.

Читайте такжеМалайзия вернула другим странам 150 контейнеров с мусором

Компания также пообещала к 2030 году увеличить объём утилизации пластиковых бутылок до объёмов, сопоставимых с производством. Также фирма планирует увеличить использование перерабатываемых материалов, используемых в производстве, до 50%.

Защитники окружающей среды утверждают, что несмотря на обещание, большое количество пластиковых бутылок компании всё равно отправятся на свалку. По данным издания, Coca-Cola производит около трёх миллионов тонн пластиковых упаковок в год. Это эквивалентно 200 тысячам бутылок в минуту.

20 января китайские власти объявили о планах полностью запретить использование неразлагаемого пластика к 2025 году. В ближайшие два года в стране перестанут использовать пластиковые пакеты.