Под Одессой на месте свалки строят электростанцию

10 га земли в районе городского полигона твердых бытовых отходов были выделены в конце 2016 года.

В окрестностях Болграда Одесской области строят солнечную электростанцию. Вскоре она начнет работу.

Об этом сообщает Наблюдатель.

Читайте такжеВ Великобритании суд признал веганство философским мировоззрением – оно под защитой закона

На обоих участках, выделенных горсоветом, уже установлены ограждения, смонтированы опорные металлоконструкции, на которые будут крепиться фотоэлементы и прокладывать кабельные сети.

10 га земли в районе городского полигона твердых бытовых отходов были выделены в конце 2016 года. Планировалось, что уже в 2017 году начнут монтажные работы, но из-за бюрократических волокиты процесс задержали на 2 года.

После проведенной геодезической съемки и анализа проб почвы, компания решила пока не размещать солнечные батареи на определенном участке выделенной территории.

Сумма инвестиций в строительство Болградской СЭС составила более 5 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе запустили новую экологическую электростанцию на свалке.