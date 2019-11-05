В Мариуполе запустили новую экологическую электростанцию на свалке (видео)
11:59, 05 ноября 2019Экология
88 0
Энергию станция будет вырабатывать из биогаза, который образуется в результате брожения отходов.
В Мариуполе запустили новую экологическую электростанцию на свалке
Электричество из мусора: в Мариуполе запустили новую экологическую электростанцию на свалке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВо всем мире растет спрос на "зеленую" энергию - ООН
Энергию будут добывать из газа, который выделяет мусор. В городе надеются - электростанция прослужит минимум 20 лет. А ее мощности хватит, чтобы обеспечить светом около 4 тысяч квартир.
Энергию станция будет вырабатывать из биогаза, который образуется в результате брожения отходов, таких как шкурки бананов, картофеля и других гнилых фруктов и овощей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter