В Мариуполе запустили новую экологическую электростанцию на свалке (видео)

Энергию станция будет вырабатывать из биогаза, который образуется в результате брожения отходов.

Электричество из мусора: в Мариуполе запустили новую экологическую электростанцию на свалке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Энергию будут добывать из газа, который выделяет мусор. В городе надеются - электростанция прослужит минимум 20 лет. А ее мощности хватит, чтобы обеспечить светом около 4 тысяч квартир.

Энергию станция будет вырабатывать из биогаза, который образуется в результате брожения отходов, таких как шкурки бананов, картофеля и других гнилых фруктов и овощей.