В Детройте завод по производству урановых стержней для ядерного оружия упал в реку
Уран и другие загрязнители могли попасть в реку Детройт, когда произошел обвал части сооружений на местном заводе. В 1940-1950 годах на предприятии изготавливали ядерные материалы для оружия.
Как пишет Newsweek, вода могла разнести химикаты вверх по течению и отравить ту часть реки, из которой город Детройт берет питьевую воду. Мичиганский Департамент по вопросам окружающей среды, Больших озер и энергетики (EGLE) выпустил заявление, в котором уверяет, что никакой угрозы для здоровья нет.
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"EGLE знает, что место раньше использовалось для обработки урана. Но нет никаких доказательств, чтобы допускать существование радиационный риск сейчас", - говорится в заявлении.
"У EGLE нет причин считать, что печатные платы или другие загрязнители с завода несут вред для людей или окружающей среды. Однако, EGLE собирается продолжить расследование потенциального воздействия в рамках оценки инцидента", - отметили в ведомстве.
Обвал завода в Детройте может потенциально отразиться и на водах Больших озер, а также на канадском городе Виндзор, расположенном неподалеку. Поэтому депутат парламента Канады Брайан Масс призывает привлечь к расследованию инцидента в США Международную совместную комиссию, а также американское и канадское правительства.
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Завод ранее принадлежал производителю медного проката Revere Copper and Brass. Во времена Манхеттенского проекта его использовали для строительства атомной бомбы. После Второй мировой войны и в течение 1950-х годов на заводе изготавливали урановые стержни для оружия. В 1989 году предприятие закрыли на пять лет.