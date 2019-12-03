В китайском зоопарке родилось сразу четверо бенгальских тигров (видео)

Новорожденные тигры весят почти 7 кг, кормят их обезжиренной говядиной и курятиной.

В китайском зоопарке родились сразу четверо бенгальских тигров. Двое мальчиков и двое девочек.

По это говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас они под пристальным присмотром своей мамочки - тигрицы Нан Нан. Работники зверинца говорят - у нее очень сильный материнский инстинкт, она не отходит от детей и никого к ним не подпускает. Поэтому, чтобы осмотреть малышей, смотрителям приходится постоянно отвлекать пристальную маму.

Новорожденные тигры весят почти 7 кг. Кормят их обезжиренной говядиной и курятиной.