В китайском зоопарке родилось сразу четверо бенгальских тигров (видео)
11:09, 03 декабря 2019Экология
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Новорожденные тигры весят почти 7 кг, кормят их обезжиренной говядиной и курятиной.
В китайском зоопарке родилось сразу четверо бенгальских тигров
В китайском зоопарке родились сразу четверо бенгальских тигров. Двое мальчиков и двое девочек.
По это говорится в сюжете ТСН.
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Сейчас они под пристальным присмотром своей мамочки - тигрицы Нан Нан. Работники зверинца говорят - у нее очень сильный материнский инстинкт, она не отходит от детей и никого к ним не подпускает. Поэтому, чтобы осмотреть малышей, смотрителям приходится постоянно отвлекать пристальную маму.
Новорожденные тигры весят почти 7 кг. Кормят их обезжиренной говядиной и курятиной.
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