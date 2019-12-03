В Шотландии в желудке кашалота нашли 100 килограммов мусора

В желудке животного обнаружили рыболовные снасти, веревки, упаковочные ленты, сумки и пластиковые стаканчики.

У кашалота, который погиб после выброса на побережье шотландского острова Харрис, нашли в желудке 100-килограммовый шар с мусором.

В желудке животного обнаружили рыболовные снасти, веревки, упаковочные ленты, сумки и пластиковые стаканчики. Эксперты по китообразным отметили, что пока неясно, повлиял ли мусор на гибель кашалота, сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Местные жители, которые нашли погибшего кашалота на пляже, считают, что результаты вскрытия животного свидетельствуют об обострении проблемы загрязнения океана.

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Члены шотландской организации Smass, что исследует гибель китов и дельфинов, провели вскрытие кашалота и попытались установить причину его гибели.

"Животное не было в очень плохом состоянии, хотя это количество мусора, вероятно, стало фактором выбрасывания кашалота на побережье. Мы не смогли найти доказательства того, что это (мусор - ред.) привел к непроходимости кишечника. Это количество пластика в желудке должно было привести к нарушению пищеварения", - сообщили в организации.

По данным Greenpeace, в мировой океан ежегодно сбрасывают рыболовные снасти весом более 55 тысяч двухэтажных автобусов.

Ранее УНИАН сообщал, что на мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот.