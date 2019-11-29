В кафе и ресторанах Белорусси запретят одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Какая именно посуда будет подпадать под запрет, пока не известно.

С 2021 года в Беларуси запретят использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду в заведениях питания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования Беларуси.

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Какая именно посуда будет подпадать под запрет, пока не известно. Чиновники должны определить ее перечень в течение трех месяцев.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который призван уменьшить количество полиэтиленовых пакетов в обращении. Для этого предлагают, в частности, запретить продавать их в магазинах.

23 сентября в Казахстане ограничили продажу пластиковых пакетов. Ранее стало известно, что в глубокой впадине мира обнаружили пластиковый пакет. В ноябре 2018 года в туристическом поселке Славское Львовской области запретили использование полиэтиленовых пакетов.