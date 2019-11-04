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В Днепре на Херсонщине произошел массовый мор рыбы (фото)

10:46, 04 ноября 2019
Экология
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Берег реки усеян мертвой рыбой / фото: facebook.com/yuriy.husyev

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что уже дал поручение своему заместителю Сергею Козырю совместно с департаментом экологии облгосадминистрации с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области незамедлительно разобраться в данной ситуации.

Гусев также опубликовал фото экологической катастрофы.

facebook.com/yuriy.husyev

На фотографиях видно, что весь берег усеян мертвыми тушами рыб.

Как сообщал УНИАН, вблизи с. Немировка Коростенского района Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Уж.

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Теги: #экология#Херсонщина