В Днепре на Херсонщине произошел массовый мор рыбы (фото)

Вдоль берега реки лежат мертвые туши рыб.

В Днепре близ Херсонского морского торгового порта произошел массовый мор рыбы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что уже дал поручение своему заместителю Сергею Козырю совместно с департаментом экологии облгосадминистрации с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области незамедлительно разобраться в данной ситуации.

Гусев также опубликовал фото экологической катастрофы.

На фотографиях видно, что весь берег усеян мертвыми тушами рыб.

Как сообщал УНИАН, вблизи с. Немировка Коростенского района Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Уж.