В Днепре на Херсонщине произошел массовый мор рыбы (фото)
10:46, 04 ноября 2019Экология
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Вдоль берега реки лежат мертвые туши рыб.
Берег реки усеян мертвой рыбой / фото: facebook.com/yuriy.husyev
В Днепре близ Херсонского морского торгового порта произошел массовый мор рыбы.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в Facebook.
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Он отметил, что уже дал поручение своему заместителю Сергею Козырю совместно с департаментом экологии облгосадминистрации с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области незамедлительно разобраться в данной ситуации.
Гусев также опубликовал фото экологической катастрофы.
facebook.com/yuriy.husyev
На фотографиях видно, что весь берег усеян мертвыми тушами рыб.
Как сообщал УНИАН, вблизи с. Немировка Коростенского района Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Уж.
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