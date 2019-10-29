Взрыв на предприятии в Ривненской области: уровень загрязнения воздуха превышает норму

Об угрозе для здоровья жителей проинформированы местные власти.

В пгт Клевань Ривненской области после взрыва на предприятии ООО «Колор С.И.М.», произошедшего вечером 17 октября, санэпидемиологи обнаружили в воздухе превышение предельных норм загрязняющих веществ.

Как сообщили в Государственном учреждении «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины», исследования атмосферного воздуха проведены специалистами учреждения по просьбе руководства Клеванской ОТГ и по жалобам жителей громады вечером 25 октября.

Отмечается, что по результатам испытаний выявлено превышение разовых предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ в воздухе на ряде улиц поселка. Так, по содержанию толуола обнаружены превышения от 1,95 до 2,5 раза, формальдегида - от 1,1 до 1,14 раза.

«Об угрозе для здоровья жителей поселка проинформированы органы местного самоуправления, территориальный орган Госпродпотребслужбы, областная государственная администрация», - отмечается в информации центра.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 октября в пгт Клевань Ривненской области произошел взрыв на территории промышленного предприятия «Колор С.И.М.».

В результате взрыва произошло возгорание помещения по мытью использованных банок из-под краски.