В Австралии умерла известная овца-рекордсменка

На момент смерти предполагаемый возраст овцы Крис составлял 10 лет.

Овца породы меринос по имени Крис, известная как самая заросшая овца в мире, умерла от старости в Австралии, сообщает «Би-би-си».

Животное обнаружили в дикой природе в 2015 году, она была покрыта «шестилетней нормой» шерсти, что вызвало интерес общественности. Защитники животных обратили внимание на то, что вес шерсти, в пять раз превышавший нормальный, угрожал здоровью животного.

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Лишняя шерсть была удалена национальным чемпионом по стрижке овец Йаном Элкинсом. Сотни австралийцев готовы были взять на себя заботу об овце, а пальто из ее шерсти выставили в Национальном музее Австралии.

На момент смерти предполагаемый возраст Крис составлял 10 лет, что является средней продолжительностью жизни овец породы меринос.