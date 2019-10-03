В Британии эко-активисты выпустили из рук шланг, когда обливали "кровью" казначейство (фото)
Эко-активисты по изменению климата распылили 400 галлонов красной краски на здание Казначейства Ее Величества, но во время акции потеряли контроль над шлангом.
Об этом пишет The Sun.
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На акцию утром 3 октября активисты приехали в пожарной, отмечает издание. Кроме дизельной пожарной, участники протеста выступили с плакатом: «Остановим финансирование климатической смерти», оставив такую надпись и на Казначействе.
В ходе обливания здания искусственной кровью один из мужчин переоценил собственные возможности и выпустил шланг из рук. В результате этого инцидента активисты раскрасили не только стены Казначейства, но и себя, дорогу и прохожих.
На место происшествия приехали полицейские.
Как сообщал УНИАН, ежегодно человечество выбрасывает в атмосферу Земли в 100 раз больше углекислого газа, чем все вулканы на планете вместе. Это один из ключевых выводов исследования запасов углерода в мире, которое на протяжении последнего десятилетия проводило программа Deep Carbon Observatory.