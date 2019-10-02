Убьют 850 тысяч сознательных существ: в Украине стартовал "сезон" забоя пушных животных, активисты требуют защитить зверей законом

На международном аукционе в Копенгагене за одну жизнь – шкурку – заплатят около 700 гривень.

На меховых фермах Украины начался "сезон" забоя животных. В ближайшие два месяца около 850 тысяч сознательных существ – норок, лисиц, песцов и других - будут задушены в газовых камерах ради продажи их шкур на шубы.

Об этом сообщается на странице кампании ХутроOFF в Facebook.

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Отмечается, что большинство шкур из Украины будут направлены на международный аукцион в Копенгагене, где одна жизнь – шкурка – будет оценено в около 700 гривень.

В сообществе отмечают, что остановить пытки для животных может только закон о запрете производства меха. Аналогичные запреты уже приняли 14 стран Европы и Украина должна стать следующей в этом списке.

Кампания ХутроOFF в сотрудничестве с депутатами разработала соответствующий законопроект и вскоре начнется процедура его регистрации и рассмотрения в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года Калифорния запретила отлов животных ради меха. Этот штат стал первым в США, где введен такой запрет.