ЭкоактивисткаТунберг получила высшую награду правозащитной организации Amnesty International

Amnesty International решила вручить Грете эту премию за ее усилия по повышению осведомленности о климатическом кризисе.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future получили высшую награду правозащитной организации Amnesty International — звание «Посол совести».

Об этом говорится на сайте правозащитной организации, пишет Общественное.

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Amnesty International решила вручить Грете эту премию за ее усилия по повышению осведомленности о климатическом кризисе.

На церемонии вручения 16-летняя Тунберг сказала, что принимает награду от имени «миллионов молодых людей по всему миру, которые сделали возможным движение Fridays for Future и борющихся за свое будущее».

Тунберг стала известна после того, как начала пропускать школу по пятницам, начиная с августа 2018 года, а вместо этого выходила на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры для предотвращения глобального потепления. Такая акция стала началом движение Fridays for Future. С тех пор к нему присоединились более миллиона молодых людей со всего мира.

23 сентября 2019 года экоактивистка планирует принять участие в климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

В декабре 2018 года Тунберг выступила с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и членов государственных органов начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Награда «Посол совести» — это высшая награда Amnesty International, которой отмечают людей, которые проявили уникальное лидерство и мужество в отстаивании прав человека — людей, которые действовали и использовали свои таланты, чтобы вдохновить других. Первым лауреатом этой премии в 2003 году стал чешский правозащитник Вацлав Гавел. Ею также награждали лауреата Нобелевской премии мира из ЮАР Нельсона Манделу, пакистанскую правозащитницу Юсуфзай и других активистов.