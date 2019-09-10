Шведский ученый предложил есть человеческое мясо для спасения человечества - СМИ

В Швеции обсуждали возможность потребления человеческой плоти как меры борьбы с последствиями климатических изменений.

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд (Magnus Soderlund) выступил с шокирующим предложением по борьбе с глобальными изменениями климата – начать принимать в пищу человеческую плоть.

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Как сообщает New York Post, с таким предложением Содерлунд выступил на прошлой неделе, на саммите в Стокгольме. Вопрос потребления человеческого мяса как возможного способа решения продовольственной проблемы стал темой панельной дискуссии.

По мнению Содерлунда, употребление в пищу мяса, полученного из тел умерших людей, может помочь спасти человечество.

Ученый полагает, что «консервативные табу против каннибализма» со временем могут измениться, если люди просто попробуют есть человеческое мясо.

Когда самого Содерлунда спросили, готов ли он лично попробовать человеческую плоть, он сказал, что «открыт этой идее».

Напомним, согласно новому докладу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к угрозе массового голода.

Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых культур - и соответствующий рост цен на продовольствие.