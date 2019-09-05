В Одессе требуют закрыть цирк

Чиновники требуют запретить хозяйственную деятельность цирка до устранения нарушений, связанных с эксплуатацией в коммерческих целях диких животных.

Иск Государственной экологической инспекции в Одесской области о запрете деятельности ГП «Одесский государственный цирк» рассматривает окружной административный суд.

Чиновники требуют запретить хозяйственную деятельность цирка до устранения нарушений, связанных с эксплуатацией в коммерческих целях диких животных, пишет Думская.

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На сегодняшнее заседание представители цирка не пришли, и суд перенес слушание на 17 сентября.

Перед заседанием у входа в здание суда состоялся немногочисленный митинг зоозащитников, которые требовали прекратить незаконное использование животных. Среди них были представители организации «Открытые клетки Украины», которая выступает третьим лицом на стороне истца.

Еще год назад экоинспекция выдала предписание одесскому цирку и запретила использовать диких животных в представлениях. В течение года инспекторы составляли админпротоколы и фиксировали нарушение предписания. Очередные цирковые представления с участием животных намечены на осень.

«На последней проверке инспекторы установили, что животные содержатся в ненадлежащих условиях. По закону, запрещено использовать диких животных в цирке, если им не предоставили условия проживания, схожие с их природной средой обитания, — говорит лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко. — Также запрещено содержать животных в клетках, но цирк не может предоставить им вольеры. В цирках часто нарушаются нормы минимальных площадей — животные мучаются, страдают, не могут реализовать свои природные и генетические потребности. На одной из проверок цирка я видела, что медведи содержатся в клетке размером 1,60–1,70–1,35 м. А норма — это вольер, огороженный участок земельных угодий не менее 30 кв. м».

Также зооактивисты отмечают, что в Украине запрещено использовать в представлениях краснокнижных животных. В течение года в цирк приезжали бурые медведи, львы, тигры, попугаи, обезьяны, носухи, зебры, крокодилы. Все животные содержались в ненадлежащих условиях.

Стоит отметить, что в одесском цирке своих собственных животных нет: представления дают передвижные цирки из других стран и городов.

На сегодня более 40 стран мира отказались от участия животных в цирке. В Верховной Раде Украины находится законопроект Министерства экологии, которым хотят запретить выступления животных в цирках Украины.