Эколог рассказал о появлении в России опасной 30-километровой зоны после выброса радиации

Эксперт отметил, что до сих пор без ответа остаются вопросы о том, "что именно попало в окружающую среду, которые радионуклиды, в каком количестве".

В 30-километровой зоне от полигона в Архангельской области РФ, где произошел взрыв с выбросом радиоактивных веществ, не рекомендуется ловить рыбу, собирать ягоды и грибы.

"Там точно опасно", – сказал «Обозревателю» сопредседатель российской экологической группы "Экозащита!" Владимир Сливяк.

Читайте такжеКрыму грозит "химический Чернобыль" из-за действий России

Комментируя информацию о выявленных в Белом море металлических понтонах, которые "сильно фонят", он сказал: "Принципиально нового здесь ничего нет. И так понятно, что в результате аварии был выброс радиации, было понятно, что он немалый, учитывая, что в 30 километрах, в Северодвинске, радиоактивный фон вырос почти в 20 раз. Это просто не может быть через какой-то маленький выброс".

"От самого начала можно было предполагать, что вокруг этого полигона есть какие-то пятна, возможно, какие-то объекты, имеющие повышенный уровень радиации. И это наверняка не последняя подобная находка", – добавил эколог.

По его словам, хорошо, что на месте проводятся какие-то замеры, и все же они не могут заменить полноценного исследования местности на предмет радиационного загрязнения. Как убежден эколог, эти работы должны были выполнить "виновники всего этого", а именно – министерство обороны России и корпорация "Росатом".

В то же время эколог напомнил: "Сразу же после аварии МЧС предлагало свою помощь, но их просто туда не пустили. Минобороны отказалось от их помощи и само ничего не делает, хотя могло бы организовать такие работы".

"Но вряд ли Минобороны будет что-то делать, если до сих пор они ничего не делали", – сказал он.

По его словам, до сих пор без ответа остаются вопросы о том, "что именно попало в окружающую среду, которые радионуклиды, в каком количестве".

"В 30-километровой зоне вокруг этого полигона совершенно точно есть места, загрязненные радиацией. И то, что человек делал замеры, проходя какой-то одной дорогой, и ничего не нашел, ни о чем не свидетельствует. Возможно, он прошел в ста метрах от пятна. Это не полноценное обследование территории", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что при существующей ситуации делать жителям населенных пунктов, расположенных в 30-километровой зоне, эколог сказал: "Требовать информации от Минобороны, от "Росатома". Это единственное, что можно сделать. Вряд ли они могут самостоятельно обследовать 30-километровую зону".

Он также озвучил для них важный совет: "Неизвестно, какое это загрязнение, возможно, оно в воде. Последние данные указывают, что береговая зона загрязнена. Поэтому совершенно точно не стоит где-то поблизости ловить рыбу или доставать из воды что-то еще. Я бы еще посоветовал и грибы с ягодами не собирать, остерегаться. Кто знает, все может быть".