Отели в Украине обяжут сортировать мусор

С 1 октября оборудование раздельного сбора мусора при строительстве гостиниц станет обязательным.

Согласно новым строительным нормам, с 1 октября этого года оборудование раздельной сортировки мусора при проектировании новых гостиниц или реконструкции старых является обязательным.

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Как написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в государственных строительных нормах "Гостиницы".

«В новых изменениях в государственные строительные нормы по проектированию гостиниц введены обязательные требования по устройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц. Нормы уже опубликованы и начнут действовать с 1 октября этого года», - написал он.

По его словам, эта полезная инициатива будет способствовать уменьшению вредного воздействия на среду и будет учить культуре обращения с отходами.

«Мы должны отходить от советских практик сбора мусора и навсегда оставлять в прошлом такие вещи как мусоропроводы», - отметил замминистра.

По информации Парцхаладзе, согласно изменениям в государственных строительных нормах (ГСН), в жилых и общественных помещениях гостиниц следует предусматривать системы раздельной сортировки мусора, системы очистки от мусора и пылеуборку.

Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг на кв. м. При этом ранее в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно устраивались мусоропроводы.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.