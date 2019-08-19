Харьковские лесничие украли леса на 24 млн гривен - ГБР

Уголовное производство открыли по ч.2 ст. 364 УКУ. За несанкционированную вырубку леса служащие лесхоза могут сесть на срок от 3 до 6 лет.

Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом касательно лесничих Харьковского лесхоза. Их подозревают в организации массовой незаконной вырубки древесины ценных пород на территории ГП «Октябрьский лесхоз».

Об этом в своем Facebook сообщила Ольга Варченко, первый заместитель директора ГБР.

"Сейчас проводим досудебное расследование по этому факту. Следователи Центрального аппарата ГБР уже установили, что с сентября 2018 года по июнь 2019 служебные лица лесхозов в Харьковской области осуществили незаконную вырубку леса на сумму 23,8 миллиона гривен. Такую сумму установила судебно-экономическая экспертиза, проведенная ходатайству Бюро", - написала Варченко в посте.

Она также отметила, что лесничие вырубали в основном наиболее ценные породы древесины – дуб, клен, ясень. По ее словам, своими действиями они нанесли тяжкий урон лесному хозяйству и государственному бюджету. Поэтому отвечать перед законом будут по ч. 2 ст. 364 УКУ – злоупотребление служебным положением в корыстных целях или в интересах других лиц, которое имело тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает заключение сроком от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение 3 лет, а также штраф – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов граждан.