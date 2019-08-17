цей матеріал доступний українською

Всемирно известная дюгонь Мириам умер от проглатывания пластиковых отходов

18:32, 17 августа 2019
Экология
758 0
Детеныш дюгоня Мариум умерло от проглатывания пластиковых отходов / фото Facebook/Baiji

Об этом пишет theБабель со ссылкой на ITV News.

Читайте такжеВ Таиланде морскую корову-сироту научили обниматься с людьми (видео)

Экспертизу, которая раскрыла причины смерти, провели биологи. Они заботились о детеныше на имя Мариум после того, как нашли его возле берега Таиланда несколько месяцев назад. Вероятно, дюгонь остался без матери. Ветеринары и добровольцы выходили в море на каноэ, чтобы кормить Мариум, до 15 раз в день, а также проверяли ее здоровье.

Он стал популярным среди жителей и туристов, когда в социальных сетях появились фото и видео биологов, которые обнимали его и кормили молоком и водорослями.

По словам генерального директора Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Джатупорн Буруспат, на прошлой неделе Мариум был найден с травмами, которые могли появиться вследствие преследования и нападения со стороны самца дюгоня. Его доставили на лечение в бассейн на острове Либонг в провинции Краби. Но сегодня появилось сообщение о его смерти.

Вскрытие показало большое количество пластиковых отходов в кишечнике Мариум, которые привели к гастриту и заражения крови.

В соцсетях выражают сожаление по поводу гибели животного.

"Прощай, маленькая принцесса, Мариам! Ты была суперзвездой #conservation. Очень больно смотреть, как ты умираешь из-за презрения людей к окружающей среде. Все мы виноваты, поскольку каждый пластиковый пакет, мелочь, бутылка где-то убивают животное", - написали в Twiiter из университета Prince of Songkla.

В Южном Таиланде осталось всего 250 дюгоней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Таиланд#пластик