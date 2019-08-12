Шанс на восстановление экосистемы: ученые сообщили о рекордном количестве гнезд тупиков вблизи Атлантического побережья (видео)
Американские ученые фиксируют снижение температуры воды вблизи Атлантического побережья.
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Как говорится в сюжете ТСН, это означает, что несмотря на глобальное потепление, экосистема океана в пределах нормы.
Как свидетельство, ученые насчитали рекордное количество гнезд морских птиц тупиков. Потомство ждут около 750 пар. Этому в первую очередь способствует достаточное количество рыбы в океане - хека и сельди, которым тупики питаются.
Эти небольшие морские птицы непоседливы и любят общество друг друга, а потому оживленные компании тупиков привлекают немало туристов.
Как ранее сообщал УНИАН, на севере Канады, в результате глобального потепления возник новый бизнес – местные рыбаки начали вылавливать в море айсберги и продавать ледниковую воду производителям бутилированной воды, алкоголя и косметики.