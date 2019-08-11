Берег усеян дохлой рыбой: в оккупированном Донецке произошло загрязнение водохранилища

Вода в Нижне-Кальмиусском водохранилище не соответствует предельно допустимым показателям.

Жители оккупированного Донецка массово жалуются в соцсетях на гибель рыбы в реке Кальмиус. В «минздраве ДНР», в свою очередь, заявляют об органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

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Так, по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа 2019 года установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1,5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм).

Причины пока неизвестны. Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.