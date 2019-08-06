В Киеве осенью планируют начать строительство нового центра защиты животных

В заведении будут функционировать ветеринарная клиника, приют для собак и кошек, а также отель для временного содержания животных на время отъезда владельцев.

В Киеве осенью планируют начать строительство нового многофункционального Центра защиты животных.

Об этом во время инспекции площадки для будущего строительства, где продолжаются подготовительные работы, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что в новом центре будет ветеринарная клиника с широким спектром услуг, приют для собак и кошек, а также отель для временного содержания животных на время отъезда хозяев.

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«Проблема бездомных животных кажется для многих не очень актуальной. Но количество бездомных животных ежегодно не уменьшается и требует системного подхода. Как в интересах безопасности киевлян, так и ради жизни и здоровья самих животных», - сказал Пантелеев.

Он добавил, что строительство будет проходить в 4 этапа. Так, первый этап предусматривает строительство ветеринарной клиники с новым оборудованием, которая рассчитана на одновременный прием 55 кошек и 108 собак. В составе больницы будет карантинный блок на 3 этажа, рассчитанный на 100 животных, а также трансформаторная подстанция и котельная.

Вторая очередь - это строительство ветеринарнй гостиницы, рассчитанной на 38 собак и 22 кошек.

Третья очередь строительства - это приют для котов, рассчитанный на 120 котов.

Четвертая - 547 вольеров для содержания собак.

Как сообщал УНИАН, распоряжением КГГА от 23 апреля 2019 года утвержден проект строительства центра защиты животных на ул. Автопарковой в Дарницком районе.

Центр планируют построить на территории 2,6 га. Стоимость проекта составляет почти 160 млн грн, из которых, в частности, стоимость строительных работ - 115 млн 416 тыс. грн, оборудования - 11 млн 021 тыс. грн.

Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.