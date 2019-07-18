В зоопарк Харькова из Франции прибыли два орангутана (видео)
15:57, 18 июля 2019Экология
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Сейчас орангутаны пытаются привыкнуть к новому жилищу.
На постоянное проживание из Франции в зоопарк Харьков прибыли два орангутана
На постоянное проживание из Франции в зоопарк Харьков прибыли два орангутана.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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10-летний Жора и почти на двадцать лет старше его Флора. Чтобы добраться до Украины, пара преодолела три с половиной тысячи километров.
Путешествие длилось целых двое суток. Его французы перенесли достаточно хорошо, а вот прибыв на место, немного смутились.
Сейчас пытаются привыкнуть к новому жилищу.
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