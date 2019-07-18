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В зоопарк Харькова из Франции прибыли два орангутана (видео)

15:57, 18 июля 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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10-летний Жора и почти на двадцать лет старше его Флора. Чтобы добраться до Украины, пара преодолела три с половиной тысячи километров.

Путешествие длилось целых двое суток. Его французы перенесли достаточно хорошо, а вот прибыв на место, немного смутились.

Сейчас пытаются привыкнуть к новому жилищу.

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Теги: #Харьков#зоопарк#орангутаныпогода в Харькове