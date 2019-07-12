Исследователи предупредили о резком возрастании температуры воздуха в большинстве крупнейших городов мира (карта)

Исследователи пришли к выводу, что к 2050 году в крупных городах северного полушария будут преобладать климатические условия, свойственные намного более южным территориям в настоящем времени.

По прогнозам исследователей, в 77% крупнейших городов мира в ближайшие 30 лет произойдет резкое увеличение температуры воздуха.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха, опубликованы в научном издании Plos One.

"Климатические условия более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут более напоминать условия других (расположенных намного южнее - Прим.Ред.) крупных городов", - сообщают исследователи.

Читайте такжеИзменения климата тормозят борьбу с голодом в мире - ООН

Учёные прибегли к "крайне оптимистичной оценке" глобального повышения температуры, в своих расчётах предположив, что средние температуры увеличиваются на 1,4 градуса.

Исследователи пришли к выводу, что к 2050 году в крупных городах северного полушария будут преобладать климатические условия, свойственные намного более южным территориям в настоящем времени.

Таким образом в городах Европы температура летом будет выше на 3,5 градуса, а зимой - на 4,7 градуса. Например, климатические условия в Лондоне будут напоминать погоду в Мадриде, а в Мадриде станет жарко, как в марокканском Марракеше.

В связи с такими прогнозами, авторы исследования призвали мировое сообщество к дальнейшим усилиям в борьбе с изменением климата.