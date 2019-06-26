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Сделал круг и выпрыгнул из воды: на Херсонщине дельфин присоединился к отдыхающим на пляже (видео)

08:51, 26 июня 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Как говорится в сюжете ТСН, отдыхающим удалось снять, как неожиданный гость сделал круг, проплыв прямо между людьми. А тогда еще и выпрыгнул из воды, показав спину.

Это вызвало бурю эмоций у отдыхающих.

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Теги: #Херсонщина#дельфины