Сделал круг и выпрыгнул из воды: на Херсонщине дельфин присоединился к отдыхающим на пляже (видео)

Это вызвало бурю эмоций у отдыхающих.

На Херсонщине на пляж, где купались люди, приплыл дельфин.

Как говорится в сюжете ТСН, отдыхающим удалось снять, как неожиданный гость сделал круг, проплыв прямо между людьми. А тогда еще и выпрыгнул из воды, показав спину.

Это вызвало бурю эмоций у отдыхающих.