В Чернигове проверяют состояние воздуха из-за вони с отстойников крахмального завода

Ситуацию рассмотрела комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Чернигове проверяют состояние воздуха в микрорайоне Масаны, который уже неделю страдает от смрада отстойников крахмального завода.

Как сообщила пресс-служба горсовета, этот вопрос рассматривался в понедельник на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По информации руководителя комиссии Леонида Лиждвоя, в течение дня специалисты Черниговского областного лабораторного центра отбирали образцы воздуха в микрорайоне Масаны - как непосредственно возле прудов-накопителей крахмального завода, так и за его пределами.

"Завтра сделают исследования этих проб, чтобы выяснить состав воздуха и его безопасность для людей", - сказал Лиждвой.

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Кроме того, комиссия поручила городским службам в пределах компетенции каждого проверить предприятие, пруды-накопители которого являются источником запаха, на соблюдение норм по выбросам загрязняющих веществ.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове жители спального микрорайона Масаны, где проживают более 10 тыс. человек, с 18 июня страдают от неприятного запаха.

Несмотря на жару, спать с открытыми окнами стало невозможным из-за смрада: он соединял запах аммиака, канализации и газа. Вызовы соответствующих служб не увенчались успехом, источник запаха установить не удалось.

23 июня активные жители Масанов собрались и начали самостоятельно искать источник запаха. Им оказались отстойники крахмального завода "Вимал", расположенного недалеко от предприятия.