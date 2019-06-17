В ЕС заявили о необходимости расширения сотрудничества для преодоления экологических вызовов в Черном море

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил о намерении обрести полноправное членство в Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения.

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Об этом говорится в выводах Совета ЕС относительно привлечения ЕС к региональному сотрудничеству в регионе Черного моря, принятых сегодня в Люксембурге.

«Совет ЕС приветствует сотрудничество между Евросоюзом и главными региональными и международными организациями, осуществляющими активную деятельность в регионе Черного моря и, в частности с Организацией Черноморского экономического сотрудничества и Генеральной комиссией по вопросам рыболовства в Средиземном море. Совет ЕС вновь подтверждает цель Евросоюза обрести полное членство в комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Совет ЕС особенно обращает внимание на необходимость расширения международного сотрудничества для преодоления экологических и климатических вызовов в Черном море.

Справка УНИАН. Комиссия по защите морской среды Черного моря от загрязнения была создана в соответствии с Конвенцией о защите Черного моря от загрязнения, которую в 1992 году подписали Турция, Россия, Румыния, Грузия, Болгария и Украина. Верховная Рада ратифицировала конвенцию постановлением от 4 февраля 1994 года.