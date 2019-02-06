В Днепре посреди зимы расцвели полтысячи барбадосских лилий (видео)

В днепровском ботсаду более семи лет проводили эксперименты с экзотическим цветком и вывели 17 оригинальных разновидностей

В ботаническом саду Днепра расцвели полтысячи гипеаструмов или, как их еще называют, барбадосских лилий.

Этот цветок родом из Южной Америки, однако в днепровском ботсаду более семи лет проводили эксперименты с экзотическим цветком и вывели 17 оригинальных разновидностей: от насыщенно-красного до лососевых и даже карамельных оттенков.

Отличаются цветы не только размером и цветом, а даже ароматами.

Посмотреть на цветы приглашают всех желающих, цветение продлится еще целый месяц.

Как сообщал УНИАН, в заповеднике Аскания-Нова уже зацвели подснежники.