В Днепре посреди зимы расцвели полтысячи барбадосских лилий (видео)
12:08, 06 февраля 2019Экология
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В днепровском ботсаду более семи лет проводили эксперименты с экзотическим цветком и вывели 17 оригинальных разновидностей
В Днепре расцвели полтысячи лилий / скриншот видео ТСН
В ботаническом саду Днепра расцвели полтысячи гипеаструмов или, как их еще называют, барбадосских лилий.
Этот цветок родом из Южной Америки, однако в днепровском ботсаду более семи лет проводили эксперименты с экзотическим цветком и вывели 17 оригинальных разновидностей: от насыщенно-красного до лососевых и даже карамельных оттенков.
Отличаются цветы не только размером и цветом, а даже ароматами.
Посмотреть на цветы приглашают всех желающих, цветение продлится еще целый месяц.
В Днепре расцвело полтысячи гіиеаструмов
Как сообщал УНИАН, в заповеднике Аскания-Нова уже зацвели подснежники.
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