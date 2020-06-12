Житель Индии завещал землю своим слонам-"телохранителям"

Слоны спасли мужчину от преступников.

Житель индийского штата Бихар Ахтар Имам решил завещать большую часть своей земли двум слонам, которые, как он говорит, спасли его от преступников. Это решение огорчило жену и детей мужчины.

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Слонам – Моти (Жемчужина) и Рани (Королева) – достанется 2,5 гектара земли. Индиец объяснил, что считает животных своей семьей и хочет, чтобы они не испытывали трудностей после его смерти.

«Я не хочу, чтобы мои слоны столкнулись с судьбой осиротевших или брошенных животных, которые умирают на улицах из-за отсутствия должного ухода», – сказал он.

Ахтар Имам рассказал, что воспитывает слонов с рождения. Моти сейчас 20 лет, Рани – 15 лет. В прошлом году, по словам индийца, преступники с оружием пробрались на территорию его дома, когда он спал, но слоны разбудили его.

«Когда я открыл дверь, чтобы понять, почему слоны трубят, я увидел, что они преследуют преступников. Я жив благодаря моим слонам, которые выступили моими телохранителями», – отметил мужчина.

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