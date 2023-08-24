Женщина назвала сына в честь поросенка из детской книги.

Все родители знают, что выбрать правильное имя для ребенка может быть очень сложно. Есть много мест, из которых можно черпать вдохновение - например, любимый фильм, покойные родственники или даже любимая книга. Одна женщина рассказала, что ее сестра, которой нравится Роман "Паутина Шарлотты", выбрала такое плохое имя для своего сына, что ей нужно его изменить.

Женщина, чью историю рассказывает Mirror, отметила, что они с сестрой даже поссорились из-за этого.

Она объяснила: "Моя сестра беременна близнецами, и это здорово! ... Вчера она объявила имена, которые будет использовать, и тут все изменилось. Первого ребенка она назовет Оливер Ли. Это приличное имя, не так ли? Второго ребенка назовут....Уилбур Феликс. Как поросенок из Паутины Шарлотты. Когда она сказала мне, поддержала имя №1, но когда она спросила меня о №2, я была чесна. Я не думаю, что это хорошее имя".

Видео дня

Она также добавила, что из-за такого имени над ребенком могут издеваться в школе, особенно если он будет немного пухленьким.

В то же время ее сестра сказала, что она глупая и что это очень хорошее имя, а также что над ребенком точно не будут издеваться, потому что сегодня многие дети даже не знают, что такое "Паутина Шарлотты".

Комментарии пользователей под статей разделились. Некоторые люди считают, что сестра женщины права, дети вряд ли узнают эту книгу. В то же время другие отмечают, что Уилбур – не очень распространенное имя, а "книги, фильмы и телевизионные ссылки для имени можно найти за один или два поиска в Интернете. Все, что нужно сделать одному ребенку, — это связать Уилбура со свиньей, и начнется киберзапугивание".

Кто такой Уилбур

Уилбур - герой детского фэнтезийного романа "Паутина Шарлотты", поросенок, которого спасла от гибели девочка по имени Ферн. Поросенок попадает на скотный двор, где другие животные дают ему понять, что проживет он недолго. Однако паучиха Шарлотта начинает вплетать в паутину слова, которые должны убедить фермера в том, что поросенок заслужил на жизнь.

Выбор имени для ребенка - действительно сложная задача

Вот, например, пара доверила этот выбор своей собаке.

А тут мужчина нашел "сильное" имя для ребенка, но понял, что так называют собак.

Вас также могут заинтересовать новости: