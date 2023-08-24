Пользователи соцсетей также не пришли к согласию.

Родители регулярно дают детям имена ушедших близких, чтобы отдать дань уважения тем, кого больше нет с нами. Но одну женщину предупредили, чтобы она отказалась от того, что, по ее мнению, является милым прозвищем.

Беременная женщина, ожидающая мальчика, хотела бы назвать сына в честь покойного дедушки. Однако ее брат и сестра не считают, что прозвище их дедушки, Бобби, следует использовать в качестве имени для ребенка. Хотя ее родственница ничего не имеет против самого имени, они опасаются, что выбор не такой уж "особенный", как считает будущая мама.

"Бобби — это прозвище моего дедушки, и он ненавидел его. Его настоящее имя было Сайрус, что было девичьей фамилией дедушкиной мамы", - объяснили брат и сестра беременной женщины.

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Как выяснилось, Сайруса прозвали Бобби после того, как его мама умерла, а его отец снова женился.

"Они начали называть его Бобби, потому что отцом его мачехи был Роберт. Дедушка всегда ненавидел прозвище Бобби, но после многих лет он сдался. У него были друзья, которые называли его Сайрус или Сай, но на этом все", - объяснили родственник.

К сожалению, будущая мама не очень хорошо восприняла эту новость.

"Я спросил ее, как бы она себя чувствовала, если бы ее назвали в честь ее покойного родителя, а его выживший родитель и отчим затем неофициально переименовали вас в честь приемных родителей, но до такой степени, что это прижилось больше, чем ваше настоящее имя. Она была рада этому сначала, но через несколько недель она сорвалась и сказала, что ей не нравится Сайрус, и я испортил ей имя Бобби", - говорится в сообщении.

Таким образом, брат и сестра задались вопросом, были ли они не правы, сказав родственнице правду до рождения ребенка, что вызвало дискуссию об их действиях и о том, должна ли мама использовать это имя. Один из комментаторов ответил: "Вы называете детей в честь кого-то, чтобы почтить их память. Дать ее сыну имя, которое он ненавидел, это не будет чествованием вашего дедушки".

Второй сказал: "Вы просто хотели дать ей дополнительную информацию. Хотя было бы неплохо сказать ей, что вы не против этого имени. Она по-прежнему вправе назвать ребенка Бобби, если она так помнит вашего дедушку и у нее возникают положительные ассоциации с этим именем".

Інші новини про імена

Нещодавно 17-річний хлопець розповів, що як тільки йому виповниться 18 років, він змінить ім’я, бо його постійно вимовляють неправильно, що його дуже дратує.

Крім того, 11-річна дівчинка вимагає, щоб її батьки відмовилися від імені, яке обрали для маленького братика, бо вона його ненавидить.

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