Средние и маленькие породы собак - отличный выбор для жизни в многоэтажке.

Человек, который хочет завести собаку, прежде всего думает об удобстве своего питомца в предлагаемых условиях. Некоторые кинологи негативно относятся к содержанию больших псов в квартирах, а вот маленькому питомцу на такой жилплощади будет комфортно. Запоминайте, какие собаки будут радовать вас не один год.

Какие собаки - долгожители: список пород

Считается, что маленькие породы собак больше склонны к долгой жизни - они могут находиться рядом с хозяином до 20 лет. В то время как псы гигантских пород, наоборот, в среднем, живут 7-10 лет. Джейми Лавджой, доктор ветеринарной медицины, привела в пример 4 наиболее популярных миниатюрных породы:

Чихуахуа - 14-16 лет

Померанский шпиц - 12-16 лет

Йоркширский терьер - 11-15 лет

Ши-тцу - 10-18 лет

Она считает, что собаки мелких пород, как правило, имеют самую большую продолжительность жизни, в среднем 10-15 лет. Но по мере того, как эти долгожители стареют, они становятся более склонными к заболеваниям печени, почек, надпочечников, к дегенеративным заболеваниям сердца, панкреатиту и проблемам с зубами.

Видео дня

Собаки, которые живут больше 10 лет - кто они

Кроме четырех вышеперечисленных пород, есть и другие - те, которые идеально подходят для жилья в многоквартирном доме, не причинят никакого вреда, а также смогут прожить долгую и счастливую жизнь.

Бишон-фризе

Такой пес будет жить 14-15 лет, считается гипоаллергенным, что важно для аллергиков. Отличные компаньоны, общительные и активные бишон-фризе прекрасно относятся к разным игрушкам, ладят с детьми и взрослыми.

Карликовый пинчер

Пинчеры живут 12-16 лет, воспринимаются, как миниатюрные щенки с большой душой. Несмотря на грозный внешний облик добермана, собаки этой породы добры и ласковы. Поддаются дрессировке, очень привязаны к человеку, но подойдут только активным людям.

Такса

Продолжительность жизни такой собаки - 12-16 лет. Мускулистый и энергичный питомец быстро докажет вам, почему охотничьи породы собак лучше всех остальных. Он будет охранять своего хозяина и свой дом, а также удивлять высоким уровнем интеллекта.

Мальтийская болонка

Питомцы этой породы живут 12-15 лет, как и бишон-фризе, маленькие породы собак-долгожителей. Мальтезе также гипоаллергенна, но шерсть требует ежедневного ухода, иначе может спутаться и стать причиной неудобств для собаки. Мальтийская болонка считается здоровой и крепкой собакой, поэтому вам не придется постоянно лечить питомца от разных заболеваний.

Джек-рассел-терьер

"Родственник" рассел-терьера будет жить с вами 13-15 лет. Это очень умные и дружелюбные собаки, в которых энергия бьет через край. Если вы любите гулять и не можете постоянно сидеть дома, вам точно нужен этот щенок. Длительные прогулки, увлекательные тренировки, острый ум и преданность хозяину - положительные черты джека-рассела.

Той пудель

Настоящий рекордсмен в списке, который может прожить и 10, и 20 лет. Собаки этой породы самые маленькие из всех пуделей, поэтому и живут дольше остальных. Несмотря на миниатюрные размеры, у них большой мозг и большое сердце, а значит, питомец будет любить и понимать вас, как никто другой. Той-пуделя можно обучить не только простым командам, но и сложным трюкам, если вам этого захочется.

Бигль

Продолжительность жизни бигля - 10-15 лет, за это время любопытный и дружелюбный песик не даст вам скучать ни минуты. Такие собаки очень любят гулять, но важно не отпускать их с поводка, иначе питомец может сбежать. Дело в том, что у биглей за годы разведения выработался инстинкт охотника. Погнавшись за кошкой, белкой или любым другим выбранным объектом, собака не обращает внимания на окружающий мир, а только видит добычу. В остальном биглей можно назвать одной из самых популярных пород - они прекрасно уживаются с другими животными, умеют дружить с маленькими детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: