У прибрежной зоне Норвегии найдены фрагменты судна Providentz, которое затонуло в 1721 году.

У побережья Норвегии был найден 300-летний корабль Providentz, который был построен в Ирландии и затонул в районе города Мандал в 1721 году, пишет Daily Mail. Как заявляет издание, тогда лоцман [моряк, хорошо знающий локальную береговую обстановку] обвинил в крушении судна пьяный экипаж, а они его.

Археолог Сара Фосвитт из Норвежского морского музея в комментарии СМИ призналась, что кораблю было всего два года во время крушения.

"Было известно, что Providentz затонул в этом районе, поэтому водолазы из клуба погружений Мандала сразу сделали такой вывод. Наш план состоял в том, чтобы взять образцы древесины для проведения дендрохронологического анализа", - добавила эксперт.

Исследование показало, что дерево, из которого сделано судно, было близко к дате крушения, но не позже 1721 года. Однако, как говорится в материале, кроме образцов древесины было еще несколько "деталей", которые стали ключом к разгадке.

В частности, это касается двух глиняных трубок с надписью "Cork". Эксперты заявляют, что корабль направлялся в норвежский Арендал с грузом масла, кукурузы, зерна и солода. Крушение произошло, когда лоцман, давая указания, перепутал лево и право, из-за чего Providentz сел на мель, получил пробоину и утонул. Хотя никто из экипажа не погиб, заявляет медиа.

Другие удивительные находки

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что под зоопарком в Китае нашли древнее кладбище, раскопав около 150 гробниц. Несколько из них относятся к династии Хань, датируемой 206-220 годами нашей эры.

Кроме того, в Северном море нашли военный корабль Британии, который затонул еще во времена Первой мировой войны, в результате атаки немецкой подлодки. На борту тогда находилось 524 человека и только 70 членов экипажа смогли спастись.

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