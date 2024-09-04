Археологи раскопали около 150 гробниц.

Археологи в Китае раскопали около 150 гробниц на территории современного зоопарка в юго-восточной провинции Гуандун.

Как пишет Independent, захоронения относятся к различными историческими эпохами. Гробницы, впервые обнаруженные в период с апреля по июль 2024 года, относятся к диапазону дат, охватывающему более 2100 лет.

Четыре из них относятся к династии Хань, датируемой между 206-220 годами нашей эры, восемь относятся к династиям Цзинь и Южным династиям 265-589 гг. н. э., а 15 захоронений относятся к династии Тан 618-907 гг. н. э.

Видео дня

Также более 120 гробниц относятся к династиям Мин и Цин, которые правили Китаем с 1368 по 1911 годы.

По данным издания, большинство гробниц, особенно из эпох Мин и Цин, размещены последовательно, это говорит о том, что все это место было частью хорошо организованного и спланированного кладбища.

Также археологи нашли около 200 предметов керамики, фарфора, бронзы, нефрита и украшений из бисера.

В немецком горном массиве Швабский Альб обнаружили фигурки из бивней мамонта, которым 40 тыс. лет. Археологи называют находки сенсационными.

В частности, нашли фигурку животного длиной 6 см, у которой не было головы. Ученые убеждены, что это выдра.

Вас также могут заинтересовать новости: