Эта задачка по ПДД вызвала немало споров среди водителей.

Тесты на знание ПДД полезно проходить даже опытным автомобилистам. Часто такие задания моделируют ситуации, которые могут случиться в реальной жизни.

Предлагаем пройти задачу по правилам дорожного движения, которая запутала многих опытных водителей. В ней двое автомобилей хотят обогнать машины перед собой. Обгон - частый маневр в повседневной жизни. Поэтому важно знать правила его совершения.

Задание по ПДД - кто обгоняет не по правилам

Эту задачу предложил Телеграм-канал "За правилами". На картинке изображены четыре автомобиля, которые едут в правой полосе. Однако двое из них хотят обогнать переднюю машину и выехать на левую часть дороги. Ваша задача - определить, кто из водителей нарушит правила ПДД при совершении обгона:

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Есть четыре возможных варианта ответа:

ПДД нарушил автомобиль №1; нарушил автомобиль №2; нарушают оба; никто не нарушил.

Проанализируйте условия, в которых находятся водители, и обратите внимание на дорожные знаки.

Правильный ответ

Обратим внимание на дорожные знаки и разметку в этой задаче. Перед машиной №1 размещен размещен знак 5.34 "Жилая зона". Движение автомобилей в жилой зоне регулируется пунктом ПДД Украины №26. Согласно ему, обгон в этой ситуации разрешен, если не угрожает остальным участникам дорожного движения.

Перед автомобилем №2 находится пешеходный переход. Водитель этой машины пытается перегнать зеленую, выезжая на разметку зебры. Это является грубым нарушением правил дорожного движения. В населенных пунктах запрещено обгонять другой транспорт по пешеходному переходу.

Таким образом, водитель №1 обгоняет по правилам, а водитель №2 нарушил ПДД.

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