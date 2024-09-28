Вы тоже не знаете, зачем раньше клеили газеты под обои? У старых советских газет была особая миссия.

Те, кто хоть раз менял советские обои на более современные, знает: под ними можно обнаружить еще один слой - газетный. Но это была не "капсула времени" - старые газеты на стене выполняли сразу три важные функции. Давайте разберемся, для чего клеили газеты под обои в СССР.

Зачем под обои клеили газеты в СССР

С советских времен к нам дошло немало удивительных практик - интересных и полезных. Поклейка газет под обои - одна из таких, хотя на первый взгляд она и может показаться странной и бессмысленной. Но это не так.

Газеты под обоями выполняли три очень важные функции:

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Выравнивание стен

Обычно стены выравнивают шпаклевкой, но во времена Союза ее как таковой в продаже не было - готовили сами, но сделать с ее помощью идеально ровную стену удавалось не всегда. Но поскольку поклейка обоев предполагает ровные стены, то ушлые граждане догадались клеить на них газеты.

Там, где рельеф стены был неровный, газеты клеили иногда в два или даже три слоя. Когда они высыхали, то бумага натягивалась, скрывая неровности и создавая тем самым почти идеально ровную поверхность, на которую отлично "ложились" обои.

Создание основы

В Советском Союзе не было плотных виниловых обоев на флизелиновой основе - их делали из тонкой и хрупкой бумаги. При поклейке просто на стену такие обои рвались, что было подобно катастрофе, потому что товар был в дефиците. Также при такой поклейке часто со стен обваливалась штукатурка - вместе с обоями.

Газеты же, благодаря своей легкости, лучше держались на оштукатуренных или же бетонных стенах, и сцепление обоев с газетами было более надежным. Таким образом старая периодика укрепляла стены и выполняла еще и роль основы - грунтовки в современном понимании.

Утепление

Может, это прозвучит и странно, но с помощью наклеенных газет в несколько слоев также можно было и утеплить стены. Теплоизоляционные свойства, которые имели газеты, помогали сохранять тепло в квартире в зимнее время.

Были, правда у газет под обоями и недостатки: со временем газеты могли поменять свой цвет, и на обоях проступали чернильные пятна. Но пользы было однозначно больше.

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