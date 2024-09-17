О советской крем-соде из автоматов, наверное, слышали все. Но это не единственный продукт, который больше не продается.

Вы наверняка слышали истории от своих бабушек, дедушек и даже родителей о том, какой была жизнь во времена Советского Союза. И в этих рассказах главная "фишка" СССР - советские продукты. УНИАН расскажет, какие продукты СССР вы никогда не попробуете.

Продукты СССР, которых сейчас нет

Мы собрали топ-7 продуктов, которых вы не увидите на прилавках магазинов или на рынках. Некоторые из них не производятся вовсе, в других серьезно изменилась рецептура, так что аналогичный товар вы попробовать не сможете.

Докторская колбаса

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Хотя и сейчас прилавки переполнены разнообразными видами вареной колбасы, многие люди, жившие в СССР, сетуют, что настоящей докторской колбасы по ГОСТу уже попросту не производят.

В советские времена эта колбаса считалась диетической - с пониженной жирностью. Производить ее начали в Москве в далеком 1936 году. Эту колбасу часто назначали людям с проблемным здоровьем.

Состав современной докторской колбасы очень отличается от советских стандартов.

Чай в брикетах

Еще одним из очень популярных продуктов в СССР был чай в брикетах. И нет, это не аналог современных китайских прессованных чаев. Чтобы его заварить, не было необходимости кидать целый брикет в заварник - достаточно было отломить маленький кусочек.

Грузинский чай в брикетах насчитывал 14 сортов. Огромной популярностью пользовались фруктовые виды.

Сельдь иваси

Иваси - это дальневосточная сардина. Эта рыба исчезла с прилавков еще в 90-х годах. Кстати, именно на основе этой рыбы готовили легендарный салат "Сельдь под шубой".

Причиной пропажи этого продукта с магазинных полок стал не развал СССР. Все дело в том, что этой рыбы больше нет в водах у Камчатки или Хабаровского края РФ - теперь ее можно встретить ближе к Японии.

Крем-сода

О советской крем-соде из автоматов, наверное, слышали все. Этот напиток с ванильно-сливочным вкусом также подавался в кафе. Люди, когда-то жившие в СССР, утверждают, что современный напиток совсем не похож на советскую крем-соду.

Жвачки "Турбо"

Жевательные резинки "Турбо" турецкого производства появились в СССР в 80-х годах. Среди вкусов были персик, яблоко, арбуз, дыня и клубника. Стоит отметить, что цена на эти жвачки по тем временам была довольно немалой, часто встречались и подделки.

Но легендарными жвачки "Турбо" делал не вкус, а вкладыш. На нем мог быть изображен мотоцикл или машина.

Кстати, их могли застать и люди, рожденные после краха СССР. Их перестали производить только в 2008 году.

Советский пломбир

Ванильный пломбир из СССР, по рассказам людей, которые его пробовали, был лучшим во всем мире. Отличался он ярко выраженным молочным вкусом, а также привлекал людей своим натуральным составом.

Примечательно, что за пределами Советского Союза этот пломбир подавали в ресторанах. За рубежом он считался премиальным мороженым.

Болгарский кетчуп

Кетчуп от производителя "Булгарплодэкспорт" был невероятно популярным в советские времена. Продавался он в стеклянных бутылках. В нынешних кетчупах такого вкуса уже не встретить.

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