Эпидемия коронавируса дала неожиданные последствия в Японии.

За время коронавирусной пандемии японцы настолько привыкли носить маски, что некоторым из них теперь нужны специальные курсы, помогающие восстановить утраченный навык улыбаться. Об этом пишет Sky News.

Издание отмечает, что еще до пандемии многие японцы активно пользовались медицинскими масками в периоды сезонного гриппа и сезонной аллергии. Когда ношение масок стало обязательным, послушные японцы вовсе прекратили выходить на улицу без маски, что продолжалось более трех лет.

Когда в марте правительство, наконец, отменило рекомендацию носить маски, некоторые японцы осознали, что забыли, как обходиться без этого аксессуара. Теперь в стране стали очень популярны услуги "инструктора по улыбке", что для японской культуры показной вежливости и доброжелательности оказалось очень важно.

Видео дня

Подобными услугами пользуются в основном молодые люди, которых инструктор учит растягивать уголки рта пальцами, стоя перед зеркалом. Один такой урок стоит 7700 иен (почти 55 долларов, или чуть более 2 тысяч гривен).

Инструктор по улыбкам Кейко Кавано отмечает, что японцы менее склонны улыбаться, чем жители Запада, и эта тенденция только усугубилась из-за необходимости ношения масок.

"Я думаю, что людям все больше нужно улыбаться. В культурном плане улыбка означает, что я не держу в руках пистолет и не представляю для вас угрозы", — заявила она.

Проведенный в мае опрос показал, что 55% японцев продолжают носить маски так же часто, как и в период пандемии, несмотря на отмену карантинных требований. Еще 8% наоборот вовсе перестали носить маски. Остальные – носят их время от времени.

Следует отметить, что уроки улыбок - это не новомодное изобретение. Подобные услуги существуют в Японии уже много лет, но теперь получили дополнительную популярность.

Эпидемия коронавируса – последние новости

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила о начале пандемии коронавируса в мире. Спустя три с лишним года, 5 мая 2023 года, ВООЗ заявила о завершении пандемии, хотя на практике многие страны начали отменять карантинные ограничения еще зимой-весной.

По состоянию на середину мая официально подтвержденное количество смертей от коронавируса составило чуть более 6,9 миллиона человек во всем мире. Однако фактическая цифра намного больше, поскольку далеко не все смерти попали в официальную статистику по разным причинам. Оценочное число жертв пандемии – от 17 до 30 миллионов во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: